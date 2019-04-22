banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu

Sri Lanka'da Paskalya Bayramı terör saldırısı ile kanal bulandı. 290 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden, kritik bir bilgi paylaşıldı. Başkent Kolombo'da 87 adet patlayıcı bulundu.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu

Paskalya gününde, kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırısı düzenlendi. Sri Lanka'daki saldırılarda 290 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıların üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Sri Lanka polisinden kan donduran bir açıklama daha geldi.

Polis, başkent Colombo'daki ana otobüs durağında 87 bomba fünyesi bulunduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre Pettah polis merkezi mensupları önce 12, sonrasında ise 75 adet patlayıcıyı ele geçirdi. Bomba imha uzmanları harekete geçti. Bu esnada Colombo Kilisesi yakınlarında bir kamyonette patlama oldu.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Öte yandan Sri Lanka hükümeti, terör saldırılarından uluslararası destekli yerel militan grubunu suçladı. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne  saldırıların sorumlusunun "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerli örgüt olduğunu ifade etti. 

Colombo'daki Shangri-La Oteli'ne saldıran kişinin kimliği de tespit edildi. İsminin Insan Seelavan olduğu bildirilen saldırganınm farbika sahibi olduğu ve 9 çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. 


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.