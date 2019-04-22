Sri Lanka'da Paskalya Bayramı terör saldırısı ile kanal bulandı. 290 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden, kritik bir bilgi paylaşıldı. Başkent Kolombo'da 87 adet patlayıcı bulundu.

Paskalya gününde, kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırısı düzenlendi. Sri Lanka'daki saldırılarda 290 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.



Saldırıların üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Sri Lanka polisinden kan donduran bir açıklama daha geldi.



Polis, başkent Colombo'daki ana otobüs durağında 87 bomba fünyesi bulunduğunu duyurdu.



Açıklamaya göre Pettah polis merkezi mensupları önce 12, sonrasında ise 75 adet patlayıcıyı ele geçirdi. Bomba imha uzmanları harekete geçti. Bu esnada Colombo Kilisesi yakınlarında bir kamyonette patlama oldu.



Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.



Öte yandan Sri Lanka hükümeti, terör saldırılarından uluslararası destekli yerel militan grubunu suçladı. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne saldırıların sorumlusunun "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerli örgüt olduğunu ifade etti.



Colombo'daki Shangri-La Oteli'ne saldıran kişinin kimliği de tespit edildi. İsminin Insan Seelavan olduğu bildirilen saldırganınm farbika sahibi olduğu ve 9 çalışanının gözaltına alındığı belirtildi.





ulusal.com.tr