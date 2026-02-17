Sri Lanka'da milletvekillerinin emekli maaşları kaldırıldı: "Ahlaki olarak hakları yok"

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka’da parlamento, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti.

225 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada tasarı, 154 “evet” oyuyla kabul edildi. Yalnızca iki milletvekili “hayır” oyu verirken, diğer üyeler oylamaya katılmadı.

AHLAKİ OLARAK HAKLARI YOK

Yeni düzenlemeye göre, halihazırda bu maaşı alan ya da almaya hak kazanan kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, tasarıyı parlamentoda sunarken milletvekillerinin ülke hâlâ ekonomik krizden çıkmaya çalışırken emekli maaşı almaya “ahlaki olarak haklarının olmadığını” söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake de 2024 seçim kampanyasında milletvekillerinin emekli maaşlarının kaldırılacağı sözünü vermişti.

Hükümet, Eylül 2024’te de halkın talebi üzerine eski devlet başkanına sağlanan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları kaldırmıştı.

SRI LANKA EKONOMİK KRİZİ

Sri Lanka, Nisan 2022’de 83 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı ile elektrik kesintileri yaşamıştı. Kriz, protestolara yol açmış ve dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Ülke, 2023’te Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması imzalamış ve borç yapılandırma sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sri Lanka yönetimi, yaklaşık 17 milyar dolarlık borç servis yükünde hafifleme sağlamayı hedefliyor.