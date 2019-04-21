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Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen saldırılarda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen saldırılarda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti.

Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka
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