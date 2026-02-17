St. Petersburg Üniversitesi'nde Nâzım Hikmet anıldı: Jüri Başkanı Mehmet Perinçek oldu

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Nazım Hikmet etkinliği düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin Nazım’ın şiirlerini okuduğu yarışmanın Onur Konuğu ve Jüri Başkanı Dr. Mehmet Perinçek'ti.

Büyük devrimci şair Nâzım Hikmet'in anısına 14 Şubat’ta St. Petersburg'da bir etkinlik yapıldı. Rus öğrenciler Nâzım’ın şiirlerini okudu.

Etkinlik, St. Petersburg Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Merkezi ve St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği tarafından düzenlendi. Uluslararası İlişkiler Fakültesi ve Şarkiyat Çalışmaları Fakültesi öğrencileri, şairin şiirlerini Türkçe olarak okudu ve yarışmada en iyi üç performans belirlendi.

Dr. Mehmet Perinçek de etkinliğin onur konuğu ve yarışmanın jüri başkanlığını yaptı. Dr. Perinçek, konuşmasında Nâzım Hikmet'in hayatı ve eserleri üzerine yaptığı araştırmaları katılımcılarla paylaştı.

St. Petersburg Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Nâzım Hikmet hakkında iki oyunun yazarı Prof. Aleksey Antonoviç Kolesnikov, ünlü Türk şairin eserlerinin St. Petersburg'da nasıl değerlendirildiği üzerine bir konuşma yaptı.

Birincilik ödülü, "Yirminci Asra Dair" adlı şiiri seslendiren Uluslararası İlişkiler Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Anastasia Şirokih'e verildi. İkincilik ödülü ise "Yaşamaya Dair" adlı şiiri okuyan Uluslararası İlişkiler Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Aysu Lalayeva'ya gitti. Uluslararası İlişkiler Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Valeriya Stolyarova, "Karlı Kayın Ormanında" adlı şiirin müziksel bestesiyle üçüncülük ödülünü kazandı.