banner982
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

Dünyaca ünlü ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceği bildirildi.

Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

Starbucks'tan yapılan açıklamada, şirket dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

'Önemli bir dönüm noktası'' 

Starbucks CEO'su Kevin Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı ''önemli bir dönüm noktası'' olarak nitelendirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #starbucks
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.