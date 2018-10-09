NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ziyareti sırasında üniversite öğrencilerini öfkelendirdi. NATO'nun 1999'da Yugoslavya'yı bombalamasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, "Halkı hükümetten korumak için ülkeyi bombaladıklarını" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Sırbistan'a gitti. Stoltenberg, ziyaretleri kapsamında Belgrad Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Stoltenberg'in 1999'daki NATO'nun Yugoslavya müdahalesiyle ilgili sözleriyle salondakileri öfkelendirdi.



Sırp halkı Yugoslavya'nın parçalanması sırasında yaşadıkları acıları henüz unutmamışken, NATO'nun başındaki isim Stoltenberg'in ülkeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı.



Jens Stoltenberg, Belgrad Üniversitesi'nde NATO'nun Yugoslavya'ya müdahalesine ilişkin bir soruya tepki çeken bir cevap verdi. Stoltenberg, NATO'nun "Sırp halkını kendi hükümetlerinden korumak için müdahale ettiğini" iddia etti.



NATO'nun Sırbıstan eski Başkanı Slobodan Milosevic karşıtı kampanya yürütmesi ve Sırbıstan'ı bombalamasıyla ilgili soruya cevaben Stoltenberg; "Bunu sivilleri korumak için ve Miloseviç rejimini durdurmak için yaptıklarını" söyledi.



NATO ile Sırbıstan'la mükemmel bir ilişkisi olduğunu iddia eden Stoltenberg, Belgrad'ın müttefiklere katılmama kararını "saygıyla" karşıladıklarını söyledi. Stoltenberg, NATO'nun Sırbıstan ile ortak olmak istediğini de sözlerine ekledi.



İç Savaş sırasında BM Güvenlik Kurulu kararı olmaksızın NATO,1999 mart ayında Yugoslavya'ya hava saldırıları düzenlemiş 15 ton seyreltilmiş uranyumlu bombayı Yugoslavya şehirlerine atmıştı.





ulusal.com.tr