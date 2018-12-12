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Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Strazburg #fransa
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