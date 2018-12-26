İtalya'da Etna'da sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti. Bölgede son 24 saatte 750 yer sarsıntısı meydana geldi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı 2 gün önce faaliyete geçti. Hemen ardından aynı bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav püskürtmeye başladı.



Stromboli Yanardağı, aktif duruma geçmesiyle bölgedeki alarm düzeyi "yeşil"den "sarı"ya yükseltildi.



İtalyan jeolojik uzmanları, Stromboli'nin Etna'daki patlamalarla yüzünden aktif duruma geçtiğini açıkladı.



İki gündür aktif durumda olan Etna Yanardağı'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildi.



Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, richter ölçeğiyle 4,3 ila 4 düzeyine kadar çıkan yer sarsıntılarının da kaydedildiğini belirtti.



Etna Yanardağı'ndan yayılan küllerden dolayı uçuşlar kısmi olarak durduruldu.





ulusal.com.tr