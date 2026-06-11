Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri
Dünya genelinde istikrar ve güvenlik verilerini ölçen Global Peace Index raporu yayımlanarak en güvenli ülkeler yeniden belirlendi. Yaklaşık 200 ülkenin değerlendirmeye alındığı güncel araştırmada ilk 10 sıraya girenler netleşti.
Yayınlanma:
Uluslararası çapta istikrarın nabzını tutan Global Peace Index, güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, dünya üzerindeki yaklaşık 200 ülkenin mevcut durumları detaylı bir şekilde değerlendirilerek kapsamlı bir analiz oluşturuldu.
İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi...
10. JAPONYA
9. FİNLANDİYA
8. SİNGAPUR
7. PORTEKİZ
6. AVUSTURYA
5. İRLANDA
4. SLOVENYA
3. İSVİÇRE
2. YENİ ZELANDA
1. İZLANDA