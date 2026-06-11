Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri

Dünya genelinde istikrar ve güvenlik verilerini ölçen Global Peace Index raporu yayımlanarak en güvenli ülkeler yeniden belirlendi. Yaklaşık 200 ülkenin değerlendirmeye alındığı güncel araştırmada ilk 10 sıraya girenler netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 1

Uluslararası çapta istikrarın nabzını tutan Global Peace Index, güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı.

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 2

Raporda, dünya üzerindeki yaklaşık 200 ülkenin mevcut durumları detaylı bir şekilde değerlendirilerek kapsamlı bir analiz oluşturuldu.

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 3

İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi...

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 4

10. JAPONYA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 5

9. FİNLANDİYA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 6

8. SİNGAPUR

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 7

7. PORTEKİZ

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 8

6. AVUSTURYA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 9

5. İRLANDA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 10

4. SLOVENYA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 11

3. İSVİÇRE

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 12

2. YENİ ZELANDA

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Suç oranları yok denecek kadar az! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 13

1. İZLANDA

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Dünya'nın en güvenli ülkeleri