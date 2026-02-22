Suç ortağından Epstein belgeleri itirazı: “Anayasaya aykırı”

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı çıktı.

Maxwell’in avukatları, federal mahkemeye sundukları dilekçede, Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin Maxwell’e karşı yaklaşık 10 yıl önce açtığı ve uzlaşmayla sonuçlanan davaya ait 90 bin sayfalık belgenin yayımlanmasının engellenmesini talep etti.

Dilekçede, Adalet Bakanlığının söz konusu belgelere Maxwell hakkındaki ceza soruşturması sırasında gizlilik kararlarına rağmen usulsüz şekilde ulaştığı ileri sürüldü. Avukatlar, belgelerin 30’dan fazla tanık ifadesinin dökümleri ile mali ve cinsel içerikli bazı özel bilgileri barındırdığını belirtti.

Maxwell’in avukatları ayrıca, Kongre’nin Aralık 2025’te kabul ettiği ve Epstein bağlantılı milyonlarca belgenin yayımlanmasını öngören düzenlemenin anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Avukatlar dilekçede, “Kongre, bu yasayla mahkemelerin dosyalarını kötüye kullanımdan koruma yetkisini ortadan kaldıramaz. Bunu yapmak, kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ghislaine Maxwell, “haksız yere mahkum edildiğini” savunarak mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas’taki bir federal cezaevinde bulunuyor.