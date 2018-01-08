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Sudan'da altın kaçakçılığı

Sudan'da Çad'a kaçırılmak istenen 85 kilogram altın ele geçirildi.

Sudan'da altın kaçakçılığı

Sudan'da Çad'a kaçırılmak istenen 85 kilogram altın ele geçirildi.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan ordusundan Albay Abdurrahman el-Cali, güvenlik güçlerinin Batı Darfur eyaletinden Çad'a kaçak sokulmak istenen 85 kilogram altına el koyduğunu belirtti.

Cali, Çad sınır yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılık yapan iki kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sudan'daki altın kaçakçılığı konusunda resmi rakamlar bulunmuyor. Sudan, 2017 yılında yaklaşık 105 ton altın üretirken, Sudan Maden Bakanlığının 2016 yılını kapsayan raporunda 28,9 ton altının ihraç edildiği kaydediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın #çad #sudan
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