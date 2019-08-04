Sudan'da anlaşma imzalandı

Taraflar arasında uzlaşının sağlandığı Sudan'da anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı. Nihai anlaşmanın 17 Ağustos'ta imzalanacağı açıklandı.

Uzun bir kriz uzlaşı ile sonlandı. Sudan'da taraflar masaya oturdu.



Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak ilk adım atıldı.



Afrika Birliği ve Etiyopya'nın ara buluculuğunda başkent Hartum'da anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.



Önanlaşma Özgürlük ve Değişim Bildirgesi sözcüsü Ahmed er-Rabi ile AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti tarafından imza altına alındı.



Bildirinin nihai anlaşmasının 17 Ağustos'ta imzalanacağı duyruldu.



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