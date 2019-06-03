Sudan'da askeri müdahale sonrası sokak gösterileri devam ediyor. Protestolara yapılan müdahale nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Askeri yönetim, Başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde eylem yapan kitleye evlerinize dönün çağrısı yapıyor.

Sudan'da askeri müdahale sonrası sokak gösterilerine yapılan müdahalede ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.



Ordu güçlerinin, sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde iki aydır kamp kuran protestoculara silahla müdahalede bulunduğu kaydedildi.



Sudan Doktorlar Komitesi, müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.



Görgü tanıkları, çok sayıda askerin, sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makineli tüfek seslerinin duyulduğunu aktardı.



Sudan güçlerinin, eylemcilere karşı müdahalesi devam ediyor.



Öte yandan Sudan'daki göstericilere yönelik müdahaleye Avrupa ve Amerika'dan tepkiler geldi.



Amerika ve İngiltere müdahaleyi "hata" şeklinde nitelendirirken Almanya, Hartum'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirtti.



Sudan'da ordunun yönetime gelmesinin ardından binlerce kişi, avunma Bakanlığı önünde iki aydır eylem yapıyordu.



Aynı zamanda göstericiler, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine ilişkin ordu yönetimiyle de müzakere yürütüyordu.



Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşııtı eylemlere dönüşmüştü.



Bunun ardından 11 Nisan'da Sudan Ordusu yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.





ulusal.com.tr