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Sudan'da çok sayıda asker gözaltına alındı

Sudan'da ordu karargahı önünde oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden çok sayıda asker gözaltına alındı. Askerlerin müdahalesi sonucu onlarca gösterici yaşamını yitirmişti.

Sudan'da çok sayıda asker gözaltına alındı

Sudan'ın başkenti Hartum'da geçtiğimiz hafta göstericilere karşı şiddet uyguladıkları tespit edilen çok sayıda asker gözaltına alındı.

Ülkede iktidarda bulunan Askeri Geçiş Konseyi, protestoculara yönelik müdahaleye ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Konsey, ön soruşturma neticesinde olaylara müdahale eden bazı askeri birliklerle ilgili geçici kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada tüm suçlular hakkında yasal işlemlerin yapılacağı vurgulanırken, gözaltına alınan askerlerin sayıları ve haklarındaki suçlamalarla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan  Sudan Doktorlar Komitesi tarafından derlenen verilere göre, askeri müdahalede 70'den fazla kişinin tecavüze uğradığı iddia edildi.

Sudan Ordusu, 3 Haziran'da başkent Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara müdahalede bulunmuştu. Sudan Doktorlar Birliği'nin açıklamasına göre müdahalede 113 gösterici yaşamını yitirmiş, en az 500 kişi de yaralanmıştı.

Olayların ardından Hartum'da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #sudan
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