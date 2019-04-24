Gergin günler geçiren Sudan'da darbe öncesi başlayan gösteriler devam ediyor. Siyasi partiler geçiş hükümetinde yer almama konusunda açıklamalar yaptı. Başkent Hartum'da bir dizi yasaklama getirildi.

Sudan'ın Başkent, Hartum'da ordu karargahı önündeki gösteriler 18. gününde de devam etti.Gösterilerde eski hükümet ve askeri konsey aleyhinde sloganlar atıldı. Eylemciler, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti.Sudan'da geçiş hükümeti tartışılıyor.Ümmet Partisi, Özgürlük ve Değişim Güçleri ve Meslek Grupları Birliğinin, Askeri Geçiş Konseyiyle Müzakereleri askıya almasını eleştirdi. Bunun büyük bir hata olduğu, kararlarından dönmeleri ve tekrardan koordinasyonu sağlamaları gerektiğini açıkladı. Sadık Elmehdi liderliğinde parti, geçiş hükümetinde yer almayacaklarını da ilan etti. Konseyin yönetimi halka teslim etmesini talep etti. Demokratik Birlik Partisi de bütün partilere geçiş hükümetine katılmamalarına yönelik tavsiyede bulundu.Öte yandan Askeri Geçiş Konseyi Güvenlik Kurulu, Hartum'da ve eyaletlerde yolların, köprülerin ve geçitlerin açılıp nakil işlemlerini kolaylaştırma emrini verdi. Kurul, ülke genelinde akaryakıt sağlandığını ve akaryakıt konusunda yeni kararlar alındığını duyurdu.Hartum Eyaleti Valisi Murteza Abdullah olağanüstü karar aldı. Eyalet düzeyinde akaryakıt stok, satış, nakliyesi ve un desteğinin eyalet dışına nakli, ekmek standartlarında ve ölçülerde oynamak yasaklandı. Emirlere aykırı hareket edenlerin 10 yıl hapis cezası ve 50 bin cüneyh para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca, Ulusal Havacılık Müdürünü ve aralarında Mısır, Etiyopya, Zimbabve, Tayland, Ruanda ve Nijer olmak üzere 6 Büyükelçi görevlerinden azledildi.