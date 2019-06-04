Sudan kuvvetlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Askeri kuvvetler, ülkedeki protesto hareketi ile tüm anlaşmaları iptal etti ve seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri kuvvetlerin göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 35'e yükseldi.



Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin yaralandığı ve çoğunun sağlık durumunun da kritik olduğu kaydedildi.



Öte yandan Sudan kuvvetleri ile Özgürlük ve Değişim hareketi arasındaki diyalog süreci bitti.



Ülkede iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi'nin lideri Orgeneral Abdülfettah el Burhan, Sudan'da Ömer el-Beşir döneminin bitmesinde büyük rol oynayan hareketle varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı.



Burhan, seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını duyurdu.



Dün Başkent Hartum'da , ordu birliklerinin göstericilere sert müdahalesi çoğu ülke tarafından kınanmıştı.



Avrupa Birliği ve Türkiye, Sudan'daki Askeri Konseye itidal çağrısında bulunmuştu.





ulusal.com.tr