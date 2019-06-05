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Sudan'da ölü sayısı artıyor

Sudan kuvvetlerinin ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'da yaşanan müdahale sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle acil toplandı. Konsey tarafından hazırlanan metne Rusya ve Çin karşı çıktı.

Sudan'da ölü sayısı artıyor

Sudan'ın başkenti Hartum'da, askeri kuvvetlerin ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğu kaydedildi.

Komite, oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve Nil Nehri'ne atılan cesetlerin olduğunu da söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'da ordu birliklerinin göstericilere sert müdahalesini görüşmek için kapalı oturum gerçekleştirdi.

Ancak Almanya ve İngiltere'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, hazırlanan metin taslağı üzerinde anlaşamadı.

Hazırlanan metne Rusya ve Çin'den itiraz geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden olan Rusya, söz konusu metnin dengesiz olduğunu savundu. 

Konsey de bir anlaşma sağlanamaması üzerine sekiz Avrupa Birliği ülkesi ortak bir açıklamayla Sudan'da güvenlik güçlerinin sivillere yönelik şiddetli saldırılarını kınadı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #sudan
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