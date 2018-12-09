banner999
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dünya şampiyonu
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

Sudan'da uçak kazası: 7 ölü

Sudan'ın doğusundaki El Kadarif eyaletinde iniş halindeki bir uçak kuleye çarparak düştü. Kazada eyalet valisi ve tarım bakanı dahil 5'i yerel hükümet yetkilisi en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da uçak kazası: 7 ölü

Sudan'ın doğusunda yaşanan bir uçak kazasında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre Sudan'ın doğusundaki El Kadariff eyaletine inmeye çalışan uçak bir haberleşme kulesine çarparak düştü.

Eyalet valisi Mirghani Salih, Kadarif'den Gallabet şehrine seyahat ediyordu. İki şehir de eyalet içinde yer alıyor.

Devlet medyası çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını, en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölenler arasında tarım bakanı ve vali dahil 5 yerel hükümet yetkilisinin de olduğu belirtildi.

Sudan'da son yıllarda teknik nedenler ve kötü hava koşulları nedeniyle uçak kazalarında artış yaşanmaya başladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #sudan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.