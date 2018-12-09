Sudan'ın doğusundaki El Kadarif eyaletinde iniş halindeki bir uçak kuleye çarparak düştü. Kazada eyalet valisi ve tarım bakanı dahil 5'i yerel hükümet yetkilisi en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın doğusunda yaşanan bir uçak kazasında en az 7 kişi hayatını kaybetti.



Görgü tanıklarına göre Sudan'ın doğusundaki El Kadariff eyaletine inmeye çalışan uçak bir haberleşme kulesine çarparak düştü.



Eyalet valisi Mirghani Salih, Kadarif'den Gallabet şehrine seyahat ediyordu. İki şehir de eyalet içinde yer alıyor.



Devlet medyası çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını, en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu.



Ölenler arasında tarım bakanı ve vali dahil 5 yerel hükümet yetkilisinin de olduğu belirtildi.



Sudan'da son yıllarda teknik nedenler ve kötü hava koşulları nedeniyle uçak kazalarında artış yaşanmaya başladı.







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