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Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur istifa etti

Devlet Başkanı Ömer el Beşir, Ghandur'un istifasını kabul etti

Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur istifa etti

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu.

İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sudan
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