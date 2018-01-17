Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.
Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu.
İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.
Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.
Devlet Başkanı Ömer el Beşir, Ghandur'un istifasını kabul etti
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.