Sudan’da güç dengesi değişiyor: Ordu Merkez Bankası’nı ele geçirdi!

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, Sudan ordusu başkent Hartum'daki Merkez Bankası’nın kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalarda yüzlerce milis üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sudan’da güç dengesi değişiyor: Ordu Merkez Bankası’nı ele geçirdi!
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Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri, başkent Hartum'daki kritik noktaları ele geçirmeye devam ederken, son olarak ülkenin en önemli finans kurumlarından biri olan Merkez Bankası’nı kontrol altına aldığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Nabil Abdallah, yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sonra Merkez Bankası’nı da ele geçirdiğini belirterek, “Birliklerimiz dün gece Hartum'da kaçmaya çalışan yüzlerce milis üyesini ortadan kaldırarak büyük bir başarı elde etti” dedi.

HARTUM'DAKİ HAKİMİYET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Sudan’da iç savaşın başladığı 15 Nisan 2023’ten bu yana RSF, başkent Hartum’un büyük bir bölümünü kontrol altına almıştı. Ancak son aylarda ordu, Nil Nehri boyunca önemli kazanımlar elde ederek başkent üzerindeki hakimiyetini artırdı.

Paramiliter grup RSF, savaşın başlarında hızla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve kritik noktaları ele geçirmişti. Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri’nin Hartum ve çevresindeki ilerleyişiyle dengeler değişmeye başladı.

SUDAN'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Sudan’daki iç savaş, 2023 yılında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki RSF arasında patlak vermişti.

Çatışmalar, RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesine karşı ordunun bu gücü kendine bağlamak istemesi nedeniyle başlamıştı. Dagalo, RSF’nin sivil bir yönetim altında orduya entegre edilmesi gerektiğini savunurken, El-Burhan ise bunu doğrudan askeri bir emirle gerçekleştirmek istemişti.

İki yıldır devam eden savaş, ülkeyi büyük bir insani krize sürükledi. Bugüne kadar on binlerce kişi hayatını kaybederken, 12 milyondan fazla insan da yerinden edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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