Sudan’da son bir haftada kolera nedeniyle 50 kişi öldü, vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Sudan’da son bir haftada 2 bin 627 yeni kolera vakası tespit edildi. Ağustos 2024’ten bu yana toplam vaka sayısı 99 bin 756’ya, can kaybı 2 bin 475’e ulaştı.

Sudan’da son bir haftada kolera nedeniyle 50 kişi öldü, vaka sayısı 100 bine yaklaştı
SUDAN’DA SON BİR HAFTADA KOLERA NEDENİYLE 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının etkisini sürdürdüğünü açıkladı. Son bir haftada 2 bin 627 yeni vaka tespit edilirken, 50 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos 2024’ten bu yana Sudan’da toplam kolera vaka sayısı 99 bin 756’ya, can kaybı ise 2 bin 475’e ulaştı. Salgının geçen yıl haziranda başlayan yağışlar ve seller sonrası hızla yayıldığı bildirildi.

BM: MİLYONLARCA ÇOCUK RİSK ALTINDA

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024’te kolerayı resmi olarak salgın ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024’te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurdu.

UNICEF ise 5 Ekim 2024’te Sudan’a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Devam eden iç savaş nedeniyle sağlık sisteminin etkin şekilde işlemediği Sudan’da, salgın hastalıklar halkın yaşamını daha da zorlaştırıyor. Kolera vakalarının özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

