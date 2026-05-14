Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı

İspanya’nın Barselona kentinden 15 Nisan tarihinde yola çıkan Global Sumud Filosu, 10 Mayıs’ta ulaştığı Marmaris’teki hazırlıklarını tamamladı. Limanda yapılan teknik çalışmaların ardından, başlangıçtaki 38 tekneye 16 teknenin daha eklenmesiyle filo kapasitesi artırıldı. Farklı ülkelerden gelen 500’ü aşkın aktivist, Akdeniz sularına açılarak rotasını yeniden bölgeye çevirdi.

LİMAN ÇIKIŞINDA DAYANIŞMA MESAJI

Öğle saatlerinde gerçekleşen ayrılış öncesinde katılımcılar limanda bir araya gelerek Filistin’e destek sloganları attı. Aktivistler, temel amaçlarının Gazze’deki insani duruma uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve ablukayı protesto etmek olduğunu vurguladı.

ROTA YENİDEN GAZZE

Hazırlıkların ardından Marmaris’ten ayrılan 54 teknelik filonun tek hedefinin Gazze olduğu bildirildi. Güvenlik önlemleri ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket eden aktivistler, insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla yolculuklarını sürdürüyor. Filonun Akdeniz üzerindeki seyri uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.