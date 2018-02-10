İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik vardı. İsrail, İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüğünü iddia etti, Suriye'deki askeri üslere operasyon başlatıldığını duyurdu. Suriye Devlet Televizyonu da hava saldırısı için ülkeye giren 2 İsrail F-16'sının füzeyle düşürüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili İran ve Rusya'dan da açıklama geldi

İsrail-Suriye sınırında gerilim tırmanıyor.



Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik ile ilgili ilk açıklama İsrail tarafından geldi. Suriye'de bir İran insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi. Ardından da Suriye'deki üslere yönelik operasyon başlatıldığı ve 12 hedefe saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.



SURİYE 2 İSRAİL UÇAĞINI VURDU



İkinci açıklama da Suriye devlet televizyonundan yapıldı. Devlet yetkililerine dayandırılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki 2 İsrail F-16 uçağınının düşürüldüğü belirtildi.



Uçaklardan birinin El Celil'e düştüğü kaydedildi. İkincisi hakkındaysa bilgi verilmedi. El Celil'de düşürülen uçağın pilotunun yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi.



İSRAİL ALARMA GEÇTİ, HAVA SAHASINI KAPATTI



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hareketlilik sonrası ordu komutanlarıyla bir araya geldiği ve misilleme olarak Lazkiye ile Şam'daki hedeflere saldırı düzenlendiği aktarıldı.



Suriyeli yetkililer de İsrail saldırılarının tümünün hava savunma sistemi tarafından engellendiğini söyledi.



İsrail tarafında hareketlilik gün boyu devam etti. Özellikler ülkenin kuzeyinde yer alan şehirlerde sirenlerin çaldığı ve insanların yer altındaki sığınaklara akın ettiği kaydedildi.



İRAN'DAN AÇIKLAMA



İran'dan beklenen açıklama Dervim Muhafızları'ndan geldi. Açıklamada İsrail'in "yalancı" olduğu ve hiçbir açıklamasına "güvenilmeyeceği" vurgulandı.



"SURİYE'NİN HAKLARINA SAYGILI OLUNMALI"



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tarafları gerilimi düşürmeleri için sağ duyuya davet etti ve gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Moskova, bütün ülkelerden Suriye'nin egemenlik haklarına saygılı olmasını istedi.



Rusya ayrıca, Suriye'deki Rus üslerine herhangi bir tehdidin kabul edilemeyeceğini de söyledi.



ulusal.com.tr