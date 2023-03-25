Suriye ABD üslerini yerle bir etti

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD işgali altındaki üstlere Suriye ordusu tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Suriye ABD üslerini yerle bir etti
Suriye ABD üslerini yerle bir etti / 2023
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Deyrizor'da işgalci ABD askerlerinin konuşlandığı Al-Omar, Coneco, Al-Shaddadi üstlerine Suriye ordusu tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Sabah saatlerinde Deyrizor ilinde işgalci ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlenmişti.

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

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