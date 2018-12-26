Şam diplomasisi meyvesini vermeye başladı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü gündemde. The Guardian gazetesi, haberi diplomatik kaynaklara dayandırdı.

Şam diplomasisi ilerliyor. Suriye, Arap Birliği'ne geri dönüyor. Esad yönetimi 8 yıl sonra birliğe davet edildi.



Diplomatik kaynaklara göre, Arap Birliği'nin 22 üyesi arasında Suriye'nin geri alınması konusunda bir fikir birliği oluştu. Bu adımın arkasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu ifade ediliyor. İki ülke ticari ilişkileri normalleştirmeyi ve Suriye'nin yeniden inşası için kaynak sağlamayı amaçlıyor.



The Guardian gazetesine göre Amerika bu durumdan memnun değil. Washington'un Riyad ve Kahire'ye bu adımın atılmaması için baskı yaptığı belirtildi.



Geçtiğimiz hafta Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Şam'a giderek Beşar Esad'la görüşmüştü. Beşir'in, Esad'la bir araya gelmesi Arap dünyası arasında eriyen buzların bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.



Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Şam'daki büyükelçiliğinin de açılacağı iddia ediliyor. İran basınında ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Esad ile görüşmek için Şam’a gideceği haberleri yer aldı.





Suriye Arap Birliği'de dönüyor

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