Suriye, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılıyor. Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Çin'e yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan ile görüştü. Muallim, Pekin'deki açıklamasında "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" söyledi

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bir dizi görüşme yaptı.



Muallim, pazartesi günü Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan ile bir araya geldi. Van görüşmede, Çin ve Suriye'nin tarihte acı ve parlak dönem yaşadıklarını hatırlattı. Bu nedenle Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini ifade etti.



Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye ve Çin'in, Amerika'nın ekonomik yaptırımlar politikasına karşı aynı cephede mücadele verdiklerini söyledi.



Velid Muallim, ülkesine verdiği destek ve yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür etti. Muallim, Çin'in Suriye'de yeniden yapılandırma çalışmalarına katılmasını beklediklerini ve Kuşak ve Yol Girişimi'ne aktif olarak katılacaklarını belirtti.



Öte Yandan Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Pekin'de yaptığı açıklamada "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" vurguladı.



Velid Muallim ve Suriye heyetinin Çin ziyareti, 21 Haziran'a dek sürecek.



ulusal.com.tr