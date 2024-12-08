Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması

Suriye ordusu yayımladığı bildiriyle Beşşar Esad yönetiminin düştüğünü bildirdi. HTŞ önderliğindeki gruplar Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Muhalifler ayrıca devlet televizyonuna çıkarak tüm tutukluların hapishanelerden serbest bırakıldığını duyurdu.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali de gelişmelerin ardından açıklama yaptı, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız." dedi.

SURİYE BAŞBAKANI'NDAN ESAD AÇIKLAMASI

Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşşar Esad ile ilgili de açıklama yaptı. Suudi Arabistan televizyon kanalı Al-Arabiyya'ya konuşan Suriye Başbakanı, Beşşar Esed ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.