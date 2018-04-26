Suriye bir kez daha haklı çıktı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, araştırmalarının sonucunda Suriye'de kimyasal silah depolanmadığını açıkladı. Amerika ve müttefiklerinin kimyasal silah yalanını öne sürerek Suriye'ye saldırısından sonra Rusya, Suriye'ye yakın zamanda yeni hava savunma sistemleri göndereceğini belirtti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, Suriye'nin Barza araştırma merkezinde incelemelerde bulundu.



Barza araştırma merkezi Amerika ve müttefiklerinin vurduğu tesislerden biriydi. Ancak heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı inceleme sonrası kimyasal silah depolanmadığını tespit etti.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye ordusunun elinde kimyasal silah bulunmadığını, kimyasal saldırı delillerinin "uydurma" olduğunu açıklamıştı.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy da Barza araştırma merkezinde 2013'e kadar kimyasal saldırıdan korunmak için bazı maddeler geliştirildiğini söyledi.



Rudskoy ayrıca, Amerika ve müttefiklerinin füze saldırıları sonrası Rusya'nın Suriye'ye yakın zamanda yeni hava savunma sistemleri göndereceğini söyledi.



Rusya Genelkurmay yetkilisi, 14 Nisan'daki saldırılarda Suriye hava savunma sistemlerinin düşürdüğü Amerika'ya ait Tomahawk kruz füzelerini inceleyeceklerini ve onları Rusya'nın kendi füzelerini geliştirmek için kullanacaklarını da belirtti.



Öte yandan Rudskoy, Amerika ve müttefiklerinin hedef aldığı Him Şinşar yeraltı deposunda hiçbir zaman kimyasal silah geliştirilmediğini ve depolanmadığını vurguladı. Rus yetkili, "Amerika, İngiltere ve Fransa'nın bu tesisleri seçme mantığı anlamsız. Eğer, Batı'nın görüşüne göre, bu tesislerde zehirli maddeler bulunsaydı, kruz füzesi saldırısı sonucunda Şam'da on binlerce kişi ölürdü." dedi.





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