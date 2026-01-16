Suriye Cumhurbaşkanı Şara imzaladı: İşte 6 maddelik Suriye Kararnamesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara tarafından yayımlanan kararnameyle Kürtlere ilişkin önemli düzenlemelere gidildi. Suriye Haber Ajansı SANA’nın aktardığına göre, 2026 yılına ilişkin 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girdi.

Kararnamede, Suriyeli Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin “çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası” olduğu vurgulandı. Düzenlemeler kapsamında Kürtçe ulusal dil olarak kabul edilirken, Nevruz Bayramı da resmi tatil ilan edildi.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA’NIN İMZALADIĞI KARARNAME

Madde 1:

Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve özgün bir parçası olarak kabul edilir; kültürel ve dilsel kimlikleri, Suriye’nin birleşik ve çeşitli ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 2:

Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliği korumayı taahhüt eder; Kürt vatandaşların kendi miraslarını, sanatlarını koruma ve ana dillerini ulusal egemenlik çerçevesinde geliştirme haklarını garanti altına alır.

Madde 3:

Kürtçe ulusal bir dil olarak kabul edilir; Kürtlerin nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarında ve özel okullarda, seçmeli müfredatın bir parçası veya kültürel ve eğitsel bir faaliyet olarak öğretilmesine izin verilir.

Madde 4:

1962 yılında Haseke ilinde yapılan nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai kanun ve uygulamalar iptal edilmiştir. Daha önce kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye'de yaşayan Kürt kökenli tüm sakinlere, hak ve ödevlerde tam eşitlik sağlanarak Suriye vatandaşlığı verilir.

Madde 5:

“Nevruz” bayramı baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir kutlama olarak, Suriye Arap Cumhuriyeti genelinde resmi ücretli tatil ilan edilmiştir.

Madde 6:

Devlet medyası ve eğitim kurumlarının kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemesi zorunludur. Etnik köken veya dile dayalı her türlü ayrımcılık veya dışlama yasal olarak yasaklanmıştır; etnik çatışmayı kışkırtmak mevcut yasalar kapsamında cezalandırılacaktır.