Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: "10 Mart Mutabakatı'nı ihlal ediyor"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ülkedeki güncel gelişmeler ve SDG örgütünün faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''10 MART MUTABAKATI'NA AYKIRI''

Ahmed eş-Şara, SDG örgütünün Suriye halkını kendi öz kaynaklarından mahrum bıraktığını ifade etti. Örgütün bu tutumunun, devletin yürüttüğü kalkınma projelerini ve savaş sonrası yeniden yapılanma çabalarını doğrudan engellediği belirtildi.

Şara, SDG'nin kaynakları engelleme ve kalkınmayı durdurma girişimlerinin, taraflar arasında imzalanan anlaşma metnine açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirtti.