Amerika'ya karşı 9 yıldır direnen Suriye'de 61. Uluslararası Şam Fuarı açıldı. Fuara 37 Arap ülkesi katılıyor. Batı ve Asyalı katılımcıların da olduğu fuarda "Güçlü Suriye" mesajları verildi.

Bölünme sürecine direnen Suriye yaralarını sarmak için ekonomi atağına hazırlanıyor. 61. Uluslararası Şam Fuarı ülkenin yıkılan altyapısının inşası bakımından büyük önem taşıyor."Şam’dan Bütün Dünyaya" sloganları altında düzenlenen fuara, bin 700 yerel ve yabancı şirket katıldı. 37 Arap ülkesinden konuklar fuarda yer aldı. Asyalı ve Batılı şirketler de fuar katılımcıları arasındaydı.Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı temsilen Başbakan İmad Hamis konuştu. Hamis, açılış konuşmasında Suriye’nin misafirlerine yönelik Beşşar Esad’ın hoşgeldin mesajını iletti.Başbakan Hamis, bu fuarın bölgesel ve uluslararası ekonomik işbirliğine platform oluşturacak bir kapı açtığını söyledi.Hamis, Suriye'nin yeniden yapılanma ve inşaat aşamasına girdiğini de sözlerine ekledi.100 bin metrekare üzerine kurlu fuara İran'dan 100 firma katıldı. İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Behmen Hüseyinzade, "Batı'nın Suriye'ye dayattığı yaptırımlara rağmen bu fuarın düzenlenmesi, ülkede krizin atlatıldığına işaret ediyor" dedi.