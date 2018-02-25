Suriye'de bir ay süreyle İnsani ateşkes kararı alındı. Birleşmiş Millet Güvenlik Konsey'inde uzun tartışmalar sonucu oy birliği ile kabul edilen tasarıya göre; Guta'ya insani yardım gönderilecek, yararlılar tahliye edilecek.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,



İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'e taşındı. 23 Şubat'ta başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı, oylama ertelendi.



Rusya, teklife gerçeği yansıtmadığını belirterek itiraz etti. Şam'ın doğusunda 'Teröristlere karşı mücadele verildiğini'' ve Guta'da hâlâ "Binlerce terörist olduğunu'' vurguladı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia bazı başlıkların düzeltilmesini istedi.



Görüşmeler 24 Şubat'ta yeniden başladı ve uzun pazarlıklar yapılan tasarı oylamaya sunuldu.



Oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Guta'dan yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.



Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ulaştırılabilmesi ve hasta ve yaralıların' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.



Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'daki kuşatmaların kaldırılması gerektiği ifade edilen Karara göre, IŞİD, El-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ''Bu krize müdahale etmekte çok geciktik.'' dedi, Rusya'yı suçladı.



Haley'in sözlerine Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya'nın BM Daimi Nebenzia ise ateşkesin ilk haliyle gerçeği yansıtmadığını ifade ettiklerini hatırlattı, hemen uygulanabileceğini düşünmedikleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi. Nebenzia, rastgele yorumlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarından itibaren ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye 'de bir ay süreli "insani ateşkes" kararı aldı.İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'e taşındı. 23 Şubat'ta başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı, oylama ertelendi.Rusya, teklife gerçeği yansıtmadığını belirterek itiraz etti. Şam'ın doğusunda 'Teröristlere karşı mücadele verildiğini'' ve Guta'da hâlâ "Binlerce terörist olduğunu'' vurguladı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia bazı başlıkların düzeltilmesini istedi.Görüşmeler 24 Şubat'ta yeniden başladı ve uzun pazarlıklar yapılan tasarı oylamaya sunuldu.Oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Guta'dan yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ulaştırılabilmesi ve hasta ve yaralıların' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'daki kuşatmaların kaldırılması gerektiği ifade edilen Karara göre, IŞİD, El-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ''Bu krize müdahale etmekte çok geciktik.'' dedi, Rusya'yı suçladı.Haley'in sözlerine Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya'nın BM Daimi Nebenzia ise ateşkesin ilk haliyle gerçeği yansıtmadığını ifade ettiklerini hatırlattı, hemen uygulanabileceğini düşünmedikleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi. Nebenzia, rastgele yorumlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarından itibaren ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenildi.