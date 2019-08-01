Kazakistan'da Astana Görüşmeleri başlamadan hemen önce Suriye'de esir takası gerçekleşti. Takasa; Türkiye ve Rusya nezaret etti. Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Suriye Devleti ile Özgür Suriye Ordusu arasında esir takısı yapıldı.



Esir takası Türkiye ile Rusya'nın nezareti altında gerçekleşti.



Takas kapsamında 15 Suriye askerine karşı 14 ÖSO'cunun serbest bırakıldığını kaydedildi.



El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidinde gerçekleşen takasta Uluslararası Kızıl Haç Organizasyonu ve Birleşmiş Milletler'den de bir heyetin yer aldığı öğrenildi.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada esir takısının Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleştiği kaydedildi.



Açıklamada Çalışma Grubu faaliyetlerini gelecek dönemde de süreceği belirtildi.



ulusal.com.tr