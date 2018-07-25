Suriye'nin güneybatısındaki Süveyde kentinde IŞİD, intihar saldırısı düzenledi. 27 kişi hayatını kaybetti. Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye daha saldırı düzenleyen Işid militanları toplamda 38 kişinin ölümüne 37 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Işid militanları Suriye'nin güneybatısındaki Süveyde kentinde 4 farklı noktada saldırı düzenledi. 38 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.Suriye'nin Süveyde kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA , 2 diğer intihar bombacısının da harekete geçmeye zaman bulamadan öldürüldüğünü duyurdu.IŞİD militanları Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye daha saldırı düzenledi.Sağlık yetkilileri Işid saldırıları sonrası Süveyde ve köylerinde toplamda 38 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.