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Suriye'de IŞİD saldırıları

Suriye'nin güneybatısındaki Süveyde kentinde IŞİD, intihar saldırısı düzenledi. 27 kişi hayatını kaybetti. Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye daha saldırı düzenleyen Işid militanları toplamda 38 kişinin ölümüne 37 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Suriye'de IŞİD saldırıları
Işid militanları Suriye'nin güneybatısındaki Süveyde kentinde 4 farklı noktada saldırı düzenledi. 38 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Süveyde kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA , 2 diğer intihar bombacısının da harekete geçmeye zaman bulamadan öldürüldüğünü duyurdu.

IŞİD militanları Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye daha saldırı düzenledi. 

Sağlık yetkilileri Işid saldırıları sonrası Süveyde ve köylerinde toplamda 38 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

ulusal.com.tr
 
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