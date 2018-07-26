Suriye'deki savaşta en kanlı günlerden biri yaşandı. Süveyda kentindeki IŞİD saldırılarında bir günde 220den fazla kişi yaşamını yitirdi, 700'ün üzerinde kişi ise yaralandı. Yaşanan katliama Türk medyası da dünya medyası da kör sağır dilsiz kaldı.

Amerika ve İsrail'in büyük yenilgi yaşadığı Suriye güney cephesinde IŞİD terör örgütünün düğmesine basıldı. IŞİD, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine en kanlı saldırılarından birisini düzenledi.



10'larca intihar bombacısı kente aynı anda saldırdı. Saldırıda hem kent merkezi hem de kent kırsalındaki köyler hedef alındı.



İntihar eylemcisi iki IŞİD militanı şehir merkezindeki halk pazarında kendisini havaya uçurdu. İki canlı bomba ise eyleme geçemeden etkisiz hale getirildi.



Canlı bomba eylemlerine eş zamanlı olarak Süveyda kırsalındaki köylere saldıran IŞİD militanları önüne çıkan herkesi katletti. Saldırılarda şu ana kadar 225 kişi hayatını kaybetti. Yoğun olarak Dürzilerin yaşadığı şehirde 700'den fazla da yaralı var.



Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusu ve IŞİD militanları arasındaki çatışmalarda IŞİD'lilerin büyük çoğunluğunun bölge halkının da desteğiyle ölü veya yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti.



Saldırılarda hayatını kaybedenlerin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Cenazede konuşan şehir sakinleri çok sayıda kayıp veren Süveyda'nın terörle mücadelenin kalesi olarak kalacağını ifade etti.



Suriye ordusu ise ülkenin güneyinde, son terörist oluşumlara yönelik operasyonları sürdürüyor. Saldırılardan iki gün önce Suriye ordusunun bir uçağı Golan Tepeleri yakınında İsrail tarafından düşürülmüştü. Düşürülen uçak, IŞİD'e karşı operasyon yürütüyordu. IŞİD, Golan tepelerine komşu küçük bir bölgeyi halen kontrol ediyor. Terör örgütü, Golan tepelerindeki işgalci güç olan İsrail ordusundan destek alıyor...



IŞİD'in intikam eylemi yaptığı Suveyda başta olmak üzere güney cephede Suriye ordusu son bir kaç ayda büyük zafer kazandı. Amerikan derin devletinin politikalarını yansıtan Foreign Policy dergisi bu zaferleri, "Suriye Savaşı Bitti Amerika Kaybetti" başlığı ile yorumladı. Suriye kaynakları da saldırıyı "ordusunun son dönemki başarılarını gölgeleme ve intikam hareketi" olarak yorumladı.



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