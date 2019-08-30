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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO arasında şiddetli çatışma

Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, dün gece Azez’in Mare beldesine saldırılar düzenledi. ÖSO ile çıkan yoğun çatışmalar neticesinde örgütün sızma girişimleri engellendi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO arasında şiddetli çatışma

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesine sızma girişiminin ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile örgüt üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK, dün gece saatlerinde Mare’nin batısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinden ilçeye sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #YPG #pkk #öso #özgür suriye ordusu
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