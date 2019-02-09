Fırat'ın doğusunda Suriyeliler Amerika ve Fransa bayraklarını yaktı. Rakka kırsalında Amerikan işgalini ve terör örgütü PKK/PYD varlığını protesto eden yöre halkı Şam yönetiminin bölgede yeniden egemen olmasını istiyor

Suriye'nin Salhabiya kentinde çekilen görüntülere göre, Suriyeliler Amerika ve terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı seslerini yükseltiyor.



Rakka kırsalındaki Salhabiya'da Amerikan işgalini ve PKK'nın bölgedeki eylemlerini protesto eden Suriyeliler ülkenin milli bayrağını taşıdı.



Haber Rus basının da geniş yer buldu. Rusvesna sitesinde Amerikan ve Fransız bayraklarının yakıldığı görüntüler paylaşıldı.



Rakka kenti ve kırsalı Amerikan operasyonları nedeniyle neredeyse tamamen yıkılmış durumda. Bölgede gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük sıkıntılar yaşanıyor. ABD ise Şam'dan gelen insanî yardımların bölgeye ulaşmasını engelliyor.



Öte yandan sosyal hayatta terör örgütü PKK/PYD'nin baskı kurması bölgedeki Arap aşiretlerini rahatsız ediyor. PKK'nın asker ve vergi toplama, eğitim alanında Arapça yerine Kürtçe'yi dayatmaya çalışmaları da Fırat'ın doğusunda toplumsal öfkenin yükselmesine neden oluyor. Bölgede terör örgütü IŞİD'den sonra terör örgütü PKK'nın yağma eylemleri de sabrı taşırmış durumda...



Amerikan yönetiminin çekilme kararı sonrası Fırat'ın doğusundaki bölgelerde halk Suriye devletinin geri dönmesini talep ediyor... Amerikan bayraklarının yakıldığı Salhabiya'da yaşayanların Suriye milli bayraklarını taşıması, Şam otoritesinin kabulü anlamına geliyor.



ulusal.com.tr

