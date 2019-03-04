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Suriye'den 8 yıl sonra bir ilk

Suriye sekiz yıl aradan sonra Arap Birliği toplantısına katıldı. Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah Arap Parlamentolar Umman'daki toplantısına katıldı.

Suriye'den 8 yıl sonra bir ilk

Suriye yönetimi, 2011'den bu yana Arap Birliği'ne bağlı bir toplantıya ilk kez temsilci gönderdi. 

Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah, Arap Parlamenterler Birliği'nin Ürdün'ün başkenti Umman'daki 29'uncu toplantısına katıldı.

Sabbah, Ürdün Meclis Başkanı Taravine'nin davetlisi olarak konferansa katıldı.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen ve iki gün sürecek konferansa, 16 Arap ülkesinden meclis başkanları hazır bulundu. 

Toplantıya katılan temsilciler, ABD'nin söz konusu Kudüs kararını hiçbir zaman tanımayacaklarını ilan etti. 

Konferansta Filistin meselesinin, Arapların ilk sorunu ve gündemi olduğu dile getirildi. Meselenin ancak iki devletli bir çözümle halledilebileceği vurgulandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #arap birliği
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