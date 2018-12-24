ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini öngören kararname imzalandı. Buna göre 2 bin Amerikan askeri gelecek haftadan itibaren Suriye'yi terk etmeye hazırlanacak. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Patrick Shanahan'ı atadı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini öngören kararname imzalandı.



Kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgiler yer alıyor. Çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp birkaç hafta içinde bitmesi hedefleniyor.



Beyaz Saray geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney de, ABD Başkanı Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekmek konusunda fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.



ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de imzaladığı bildirildi.



Öte yandan Trump istifa eden Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Patrick Shanahan'ı atadı.



Görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump, "Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmak memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.



Mattis'in, Şubat ayına kadar görevde kalacağı duyrulmuştu. Ancak yeni atamayla Mattis'in 1 Ocak'tan sonra görevini devretmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr