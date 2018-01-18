Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.

