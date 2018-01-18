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Suriye'den çok sert ABD çıkışı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.

Suriye'den çok sert ABD çıkışı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.
 

Etiketler; #abd #suriye #türkiye #Suriye Dışişleri Bakanlığı
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