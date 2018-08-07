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Suriye'den İran'a destek

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara karşı İran ile dayanışma mesajı verdi. "Yaptırımları keskin bir dille kınıyoruz" denilen bakanlık açıklamasında "Amerika'nın despot ve hegemonyacı tutumunu bir kez daha kanıtladığı" belirtildi.

Suriye'den İran'a destek

Suriye hükümeti, yaptırımlara karşı İran ile dayanışma mesajı verdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yetkili bir kaynak, Suriye resmi haber ajansına açıklamalar yaptı. Kaynak, Washington'un İran’a ekonomik yaptırımlar kararını yeniden etkinleştirmesini Suriye’nin keskin bir dille kınadığını belirtti.

Yetkili kaynak Suriye’nin, İran’ın tüm bu baskı ve dayatmaların üstünden geleceğine inandığını da belirtti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #iran #ambargo
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