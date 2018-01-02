Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şam’ın Washington’ın İran’daki protestolara yönelik tavrını kınadığı ve bu tavrın Ortadoğu’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu düşündüğü belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şam’ın Washington’ın İran’daki protestolara yönelik tavrını kınadığı ve bu tavrın Ortadoğu’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu düşündüğü belirtildi.



Sputnik'te yer alan habre göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoların devam ettiği İran’da ‘değişim zamanının’ geldiğine yönelik ifadelerine ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye olarak ABD yönetimi ve ast kuruluşlarının tavrını kararlılıkla kınıyoruz. Bu tavrın yıkıcı rol oynadığı ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.



'İRAN MÜCADELE EDECEKTİR'



Suriye’nin İran’ın kesinlikle desteklediği belirtilerek, İran’ın bağımsızlığına saygı gösterme ve dışarıdan müdahalede bulunmama çağrısı yapılan açıklamada "İran’ın hükümet, iktidar ve halkla olanlarla mücadele edebileceğinden eminiz" dendi.



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