Suriye'den özerklik taleplerine red

İdlib'de tansiyon yüksekken Suriye'nin PKK/PYD ile özerklik için anlaştığı iddia edildi. Ancak Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktab bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yaklaşık 10 yıllık bir bölücü savaşa karşı mücadele eden Şam, Kürtlerin özerklik yönetim talebini reddetti.

Faysal Miktad, "Kürtler, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrılıkçı düşünceler aslında Amerikan ve Siyonist girişimleridir" dedi.

İdlib gelişmeleri üzerinden ABD ile temas kuran Ankara'ya da tepki gösterildi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, , "Amerika petrol çıkarlarıyla İsrail'i korumak istiyor ve bunu başarmak için de Türkiye'yi kullanıyor" diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini söyleyen Miktad, anayasa çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.

ulusal.com.tr