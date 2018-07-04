Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerini istedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise perşembe günü Suriye gündemiyle toplanacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki Suriyelilere 'vatanınıza dönün' çağrısı yaptı.



Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya konuşan kaynaklar, Suriye ordusunun başarılı operasyonları sonrası terörden arındırılan bölgelere çok sayıda Suriyelinin geri döndüğünü vurguladı.



Suriye Dışiileri, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Yurtdışındaki Suriyelilerin vatanlarına gönüllü olarak dönmesi için gerekli olan katkıyı sunmalarını istedi.



BM Güvenlik Konseyi ise Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 270 bin ila 330 bin kişinin yerinden edildiğini ve Ürdün sınırına doğru göç ettiğini duyurdu.



Ürdün'e sınırlarını açma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletller, kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü Suriye gündemiyle toplanacak.



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