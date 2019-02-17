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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Amerikalılar sizi korumayacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki son gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Amerikalılar sizi korumayacak

Ülke çapından yerel temsilcilerle bir araya gelen Esad, ‘Suriye'yi bölme planının yeni olmadığını' söyledi. Bu planın ‘Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını' söyleyen Esad, "Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

Esad, "Amerikalılar sizi, takasta kullanılacak araçlar gibi ceplerine koyacaktır ve bunu yapmaya başladılar" diye konuştu.

Suriye lideri, "Sizi devletiniz hariç kimse koruyamaz" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca, ‘Suriye'nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını' söyledi ancak bu ifadelerine ilişkin açıktan herhangi bir örgüt ismi vermedi. Sputnik

Etiketler; #suriye #beşar esad
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