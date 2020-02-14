Suriye devlet televizyonu duyurdu! İsrail'den yeni saldırı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam hava sahasına giren hedefleri vurduğu anlar gözler önüne seriliyor.

​Olayda can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz netleşmiş değil.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Suriye'nin güneybatısında kalan, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden geldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "23.45'te işgal altındaki Golan'dan gelen düşman füzelerine Suriye hava savunma sistemleri karşılık verdi ve onlardan bazıları hedefine ulaşamadan düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

​Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Hadath ajansına göre ise, saldırının Lübnan topraklarından düzenlenmiş olduğu iddiası ortaya konuluyor.

Henüz doğrulamayan bazı iddialara göre ise, saldırının hedefinde Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında bulunan mühimmat deposu vardı.

​Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Şam'a yönelik 6 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında, 172 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağını tehlike altına soktuğunu ve uçağın Rusya'nın Hmeymim'deki askeri hava üssüne inmek zorunda kaldığını bildirmişti.