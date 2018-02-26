Ulusal Kanal Suriye Temsilcisi Deniz Büstani, Doğu Guta'nın 4-5 yıldır terörist grupların işgali altında olduğunu söyledi. Büstani, "Birleşmiş Milletler'in kararıyla son 2 gündür burada bir ay süreyle ateşkes ilan edildi. Fakat buradaki ateşkesi ihlal eden Suriye ordusu değil, buradaki terör grupları oldu" dedi. Ayrıca Büstani, "Suriye ordusu yapılan bu saldırıları engellemeye çalışıyor. Çünkü Şam'ın nüfusu yaklaşık bugün 7 milyon ve bu nüfusa karşı bir saldırı düzenleniyor Guta'dan. Ateşkes olsa bile ne olursa olsun Suriye ordusunun bugünkü görevi kendi halkını korumak. Buradaki haberler, daha çok oradaki teröristleri korumaya yönelik haberler" diye konuştu

Ulusal Kanal Suriye Temsilcisi Deniz Büstani, Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında Doğu Guta'da nelerin olduğuna dair açıklamalar yaptı.



Doğu Guta'nın 4-5 yıldır terörist grupların işgali altında olduğunu söyleyen Büstani, alınan ateşkes kararını Suriye ordusunun değil terör gruplarının ihlal ettiğini ifade etti.



Deniz Büstani şunları söyledi:



"Doğu Guta, 4-5 yıldır terörist grupların işgali altında. Özellikle Suudi Arabistan destekli terörist grupların işgali altında bulunan, nüfusu yaklaşık 30-40 bin civarında olan bir bölge. Son dönemde biliyorsunuz bu bölgede bulunan terör grupları, Şam'a saldırıların yoğunlaştırmıştı. Bunlar 4 yıldır ara ara devam ediyordu ve Şam'ın merkezini, özellikle halkın yoğunlukta bulunduğu bölgelere havan topları atıyorlardı. Burada hangi örgütler var? Ceyş-ul İslam, eski adıyla El Nusra. Feylak er-Rahman ve daha birçok terör grubu var. Birleşmiş Milletler'in kararıyla son 2 gündür burada bir ay süreyle ateşkes ilan edildi. Fakat buradaki ateşkesi ihlal eden Suriye ordusu değil, buradaki terör grupları oldu. Bunlar 4 yıldır her ilan edilen ateşkeste yaptıkları şeylerin aynısını yapıyorlar. Saldırılarını durdurmuyorlar, şehirlere havan topu atmaya devam ediyorlar hatta havan topundan ziyade ufak doçka füzeleri atmaya başladılar. Ordu da özellikle uluslararası basının ve Türkiye'de sizin de okuduğunuz haberlerin 'Suriye ordusu ateşkesi ihlal ediyor' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Suriye ordusu yapılan bu saldırıları engellemeye çalışıyor. Çünkü Şam'ın nüfusu yaklaşık bugün 7 milyon ve bu nüfusa karşı bir saldırı düzenleniyor Guta'dan. Ateşkes olsa bile ne olursa olsun Suriye ordusunun bugünkü görevi kendi halkını korumak. Buradaki haberler, daha çok oradaki teröristleri korumaya yönelik haberler."



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