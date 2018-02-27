Suriye ordusunun terörden arındırmak için harekete geçtiği Doğu Guta'da neler yaşanıyor? Bölgedeki terörün başını çeken 3 silahlı grubun başkent Şam'ı tehdidi sürüyor. Ordu birlikleri ise Şam'ı korumak için operasyonlarını hızlandırdı. Diğer yandan Batı'nın Guta baskısına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'a yönelik suçlamalar hakkında Suriye hükümetine destek oldu

Suriye ordusu, Doğu Guta'yı kurtarmak için harekete geçti. Ancak bölgedeki terör örgütleri Şam'daki sivilleri vurmaya devam ediyor.



Şam'ın hemen yanında bulunan Guta bölgesinde başı çeken 3 grup bulunuyor. Bunlar Ceyş-ul İslam, Feylak el-Rahman ve Ahrar uş-Şam.



Suudi Arabistan destekli Ceyş-ul İslam, Katar destekli Ahrar uş-Şam ve Feylak el-Rahman gibi gruplar zaman zaman birbirleriyle de kanlı çatışmalara giriyor. Ancak bu terör örgütleri Suriye ordusuna karşı ortak tavır alabiliyor.



Guta'ya yönelik operasyonlarda Suriye ordusunun amacı başkenti korumak ve gerilimin bitmesiyle askeri gücünü diğer alanlara sevk etmek.



Bu alanların başında ise Ürdün ve İsrial sınırı bulunuyor. Buralardaki silahlı muhalifler ile emperyalist destekli gruplar Suriye ordusunun hedefinde...



Suriye ordusunun Doğu Guta'da kontrolü sağlamak istemesinin altında yatan diğer önemli konuysa ise Şam yönetiminin Astana ve Cenevre'deki masaya daha güçlü oturmak istemesi.



Fakat bugüne kadar terör örgütlerine yönelik "silah bırak" çağrısı yanıt bulmuş değil. Teröristler masaya oturmadıkları gibi insani yardım koridorlarını da vuruyor. Ve sivillerin Guta'dan çıkarılmasına izin verilmiyor.



Konuyla ilgili son açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Rus Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, "Militanların saldırısı nedeniyle siviller Doğu Guta'dan çıkamıyor" dedi.



Suriye-Rusya-İran ittifakı Guta'yı terörden arındırmak istesede Batı basınındaki karalama kampanyaları sürüyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'a yönelik suçlamalar hakkında detaylı inceleme yapılması gerektiğini vurguladı. Lavrov, "Şam'a saldırmayı sürdüren muhalifler üzerinde nüfuzu bulunan ülkelerin, militanları BM'nin taleplerini yerine getirmeye ikna etme konusunda sorumluluk alacağını umuyorum" diye konuştu.



ulusal.com.tr