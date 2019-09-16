Suriye: DSG'yi kontrol ettiği bölgelerden çıkaracağız

Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin öncülük ettiği DSG'ye ilişkin BM'ye mektup yazdı.

Suriye hükümeti, "DSG konrolü altında tuttuğu bölgelerde defakto bir durum dayatmak istiyor. Koalisyon ortaklarımızın desteğiyle DSG'nin elindeki toprakların kontrolünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DSG'nin ABD ve İsrail projesine hizmet ettiğini belirten Suriye hükümeti, Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyeceklerini ve egemenliğini koruyacağını ifade etti.

ulusal.com.tr