Suriye Filistin için İsrail'i bombalıyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırması sonrası Suriye, İsrail'i füzelerle vurdu. Atılan füzelerden biri Ürdün üstünde düşürüldü. Suriye, elektronik harp sistemlerini kullanarak İsrail'in hava seyrüsefer sistemlerini bozdu.

Suriye Filistin için İsrail'i bombalıyor
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İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırısına Suriye'den karşılık geldi. Suriye, elektronik harp sistemleriyle işgal altındaki Filistin'de çalışmalara başladı. İsrail hava seyrüsefer sistemlerini bozan elektronik harp sistemlerinin kullanılmasının ardından Suriye, İsrail'in Hayfa kentini füzeyle vurdu. Füzelerden birinin Ürdün üstünde düşürüldüğü belirtildi.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre İsrail ordusundaki tüm izinler iptal edildi. İsrail'de saldırıların ardından askeri hareketlilik gözlendi. Yine İsrail medyasında çıkan haberlerde İsrail'in kuzeydeki GPS cihazlarının arızalandığı belirtildi.

3 füze fırlatıldığı belirtilirken, füzelerden birinin Ürdün'e düştüğü diğer ikisinin İsrail'in işgal ettiği alanlara düştüğü belirtildi.

İsrail'in işgal ettiği Golan Yayları (Golan tepeleri) bölgesinde hava saldırısı alarmı verdi.

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